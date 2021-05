Venezia, il senatore Molinaro esulta: "Grande gruppo che meritava la finale"

"Sono veramente felice di aver raggiunto questa finale. Una soddisfazione enorme, è un gruppo che ha ampiamente meritato il passaggio del turno a cospetto di un avversario di alto livello e che era stato costruito per vincere direttamente. Lo spogliatoio è unito, tutti noi scendiamo in campo seguendo alla lettera le indicazioni di un allenatore che ha dato una impostazione ben precisa. Credo che non abbiamo rubato nulla, è ovvio che gli episodi hanno fatto la differenza: c'è stata una "auto-traversa", poi il rigore a nostro favore prima dell'intervallo. Aramu è stato bravo a restare freddo, un gol che è stato determinante. Nella ripresa il Lecce ha attaccato, ma è chiaro che non potevano fare diversamente. Dopo l'1-1 siamo stati abili a non perdere lucidità, per fortuna dal dischetto sono stati meno precisi di noi. Ma siamo davvero soddisfatti, anche per me è un orgoglio particolare e mi sono sempre sentito protagonista, a prescindere dal minutaggio". Così Christian Molinaro ai microfoni di DAZN.