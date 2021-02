Venezia, Lezzerini carica i compagni dopo l'operazione: "Sicuro che mi faranno godere"

"Il peggio è passato! Ora inizia una nuova sfida, tosta ed estenuante ma una sfida che prendendola nel modo giusto sono sicuro, mi farà migliorare sia come persona, che come calciatore". Inizia così il post sui social del portiere Luca Lezzerini dopo l'operazione al legamento crociato anteriore subita a Villa Stuart nella giornata di oggi: "Sarà difficile guardare i miei compagni da fuori ma sono sicuro che loro sapranno farmi godere. - continua il portiere -L’ultimo pensiero va a tutte le persone che hanno perso anche solo 10 secondi a scrivermi un messaggio, mi avete stupito, sorpreso. Non pensavo mai di ricevere tutto quest’affetto e così tante belle parole. Mi avete dato la forza e la carica per affrontare tutto questo con il mio marchio di fabbrica, il sorriso sulle labbra".