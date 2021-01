Venezia, Maleh: "Vissuto un periodo difficile, ma abbiamo trovato un accordo che soddisfa tutti"

Il centrocampista del Venezia Youssef Maleh ha parlato in conferenza del momento della squadra e di come ha vissuto l’ultimo periodo fra le trattative di mercato che hanno inciso anche sul suo impiego in campo: “Ho vissuto questo periodo difficile come un ragazzo di 22 anni che non poteva fare ciò che ama di più, ovvero scendere in campo ed aiutare i miei compagni. In un primo momento ci sono rimasto male, poi riflettendo e mettendomi nei panni della società ho capito che era giusto che il club si tutelasse. Sono molto felice della possibilità che mi ha offerto la Fiorentina e sono orgoglioso che mi abbiano scelto. Resterò qui fino a fine anno e poi vestirò la maglia viola e credo che questa sia la miglior soluzione per tutti. Nel calcio non si è legati per sempre e bisogna accettare queste situazioni, certe occasioni vanno prese al volo. Per la Fiorentina ho firmato fino al 30 giugno 2025 e come ho detto prima capisco la decisione che aveva preso la società in una situazione simile. È normale che il Venezia si sia tutelato, ma alla fine per fortuna abbiamo trovato un accordo che ha soddisfatto tutti. - continua Maleh come riporta Trivenetogoal.it - Ora voglio conquistare la maglia dell’Under 21 con questa maglia e dare una mano ai compagni. All’inizio dell’anno non ci davano neanche fra le prime 15 e quindi dobbiamo essere orgogliosi di quanto stiamo facendo. Ora dobbiamo continuare su questa strada. Derby col Vicenza? È una gara sentita, cercheremo di dare il massimo, ma ci aspetta una sfida difficile dove gli avversari ci daranno filo da torcere”.