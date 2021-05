Venezia, Modolo: "Se siamo arrivati qui è anche merito della retrocessione di 2 anni fa"

Il difensore del Venezia Marco Modolo non ha intenzione di saltare la finale di ritorno contro il Cittadella che può valere la promozione in Serie A e per questo è tornato ad allenarsi in gruppo con l'obiettivo di scendere in campo giovedì sera al Penzo. Intervistato da Il Gazzettino il calciatore ha spiegato come la squadra lagunare sia arrivata all'atto conclusivo della Serie B: "Sono convinto che per essere arrivati a questo punto sia stato fondamentale, per tutto l’ambiente e il club, anche quella retrocessione in C di due anni fa cancellata dal ripescaggio. Aver sofferto talmente tanto ti fa crescere davvero e un retrocessione se non ti uccide, ti fortifica. - continua Modolo - Giovedì partiremo con un vantaggio che non è neanche piccolo, ma ci sono 90 lunghissimi minuti da affrontare e non guai a pensare di essere al sicuro. Affronteremo il Cittadella come fatto con Lecce, Empoli e Chievo, facendo la nostra partita e così avremo buone probabilità di raggiungere un risultato davvero enorme".