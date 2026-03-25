Venezia, occhi su Valenti del Parma per la difesa: le prime mosse in ottica Serie A

Il Venezia è concentrato sul campo, con la squadra impegnata nel rush finale per blindare la promozione diretta in Serie A. Ma la dirigenza lagunare non si limita al presente: mentre i giocatori lottano per chiudere il discorso in campionato, la società inizia a muovere i primi passi in ottica mercato per costruire una rosa all'altezza della massima serie.

Il reparto su cui si intende intervenire con priorità è la difesa, e il nome che circola con maggiore insistenza in queste ore è quello di Lautaro Valenti, centrale argentino attualmente in forza al Parma. Il profilo, come riportato da La Nuova Venezia, piace molto al tecnico Giovanni Stroppa: si tratta per ora di un interesse esplorativo, senza ancora nulla di concreto sul tavolo.

La priorità assoluta resta la promozione, e solo una volta archiviato l'obiettivo in campo si aprirà ufficialmente la fase operativa sul mercato.

LAUTARO VALENTI, LA SCHEDA

Nato a Rosario, in Argentina, nel 1999, l'attuale numero 5 del Parma è cresciuto calcisticamente nel Lanus, club da quale i ducali lo hanno prelevato nel 2020. Con la maglia gialloblù ha messo a referto finora 87 presenze e 2 gol. Nella stagione in corso i gettoni sono 22.