TMW Parma, sospiro di sollievo per Valenti: nessuna lesione per il difensore argentino

"Prima della partita, Valenti si è infortunato". Questo aveva dichiarato Carlos Cuesta dopo la partita vinta per 1-0 sul campo dell'Udinese grazie alla rete di Nesta Elphege. Un'assenza dell'ultima ora quella di Lautaro Valenti che non ha preso parte alla sfida dopo aver accusato un problema muscolare nel corso del riscaldamento sul terreno di gioco del "Tardini".

Può arrivare un sospiro di sollievo per il mister dei ducali. Il difensore infatti è stato sottoposto agli esami strumentali del caso nella giornata odierna che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno per capire come sarà l'evoluzione e soprattutto se potrà essere a disposizione per il prossimo match di campionato contro il Pisa di sabato prossimo.