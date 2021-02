Venezia, Poggi: "Quest'anno avremmo avuto un grande seguito. So di una tregua fra i gruppi"

Il responsabile dell’area tecnica del Venezia Paolo Poggi intervistato dal Il Gazzettino ha parlato della mancanza dei tifosi che non possono vivere una stagione esaltante come quella attuale: “So per certo che in questa Serie B avremmo avuto il seguito più alto di qualsiasi altra stagione, non solo per i risultati, ma per i segnali concreti e realistici dati dal presidente e per la presenza mia e di Collauto che ha portato a riavvicinarsi al club. Inoltre so che c’è una tregua fra i gruppi della curva e questo sarebbe un segnale importantissimo per riavere il tufo di una volta. - continua Poggi – C’è finalmente una progettualità chiara e decisa, e questo i tifosi lo hanno capito. L’ambizione deve essere di continuare per anni con questa stabilità e programmazione”.