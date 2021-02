Venezia, Poggi: "Soddisfatto del mercato. Galassi sarà l'erede di Maleh"

Il responsabile dell’area tecnica del Venezia Paolo Poggi ha parlato ai microfoni di Telenuovo del mercato e degli obiettivi per il finale di stagione: “Sono molto soddisfatto, abbiamo preso Dezi che è un centrocampista i grande qualità che ci adatta al nostro modo di giocare e poi abbiamo fatto un investimento con Galassi del Piacenza che il prossimo anno sostituirà Maleh quando in estate si trasferirà alla Fiorentina. E poi Palsson è un giovane talento per il futuro. - continua Poggi – I play off sono un obiettivo perseguibile vista la classifica, ma il nostro unico obiettivo è quello di non giocare solo per sopravvivere. Per questo stiamo cercando di creare un’identità patrimoniale per il futuro, crescendo giocatori di prospettiva”.