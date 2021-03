Venezia-Reggiana 2-1, le pagelle: Aramu fa doppietta, Pomini salva nel finale

vedi letture

VENEZIA-REGGIANA 2-1

Marcatori: 20' Libutti (R), 45+1' rig./74' Aramu (V)

VENEZIA

Pomini 6,5 - La carta d'identità non conta nulla: sono trentanove gli anni per l'ex Sassuolo, ma i riflessi sono quelli di un ragazzino. Straordinaria la parata su Zamparo a tempo scaduto.

Mazzocchi 6,5 - Uno dei più attivi tra i veneti, spinge con continuità sulla corsia di sua competenza dimostrando anche di avere un ottimo feeling con i traversoni verso il centro dell'area di rigore.

Svoboda 6 - Si fa saltare agevolmente in qualche circostanza, ma tutto sommato queste ingenuità non pesano sull'andamento dell'incontro. Prospetto interessante per il calcio italiano.

Ceccaroni 6 - Controlla senza particolari patemi la retroguardia arancioneroverde senza mai andare in particolare difficoltà.

Ricci 6,5 - Bravo ad inserirsi tra le linee quando gli si presenta l'occasione, fa sempre la scelta giusta quando si tratta di affondare il colpo: sfiora l'assist per Esposito in avvio di ripresa (Dall'89' Felicioli s.v.)

Fiordilino 5,5 - Perde qualche pallone di troppo a ridosso del centrocampo favorendo, il più delle volte, le ripartenze in velocità della compagine di Alvini.

Maleh 5,5 - Serata non entusiasmante per l'italo-marocchino, che non si è mai proposto con continuità in aiuto dei riferimenti più avanzati.

Aramu 7,5 - Letale dal dischetto per la rete che apre la marcature, vero uomo d'area in occasione della rete del 2-1: si porta il Venezia sulle spalle e con i suoi due gol la formazione veneta potrà vivere l'atmosfera del secondo posto almeno per una notte... (Dall'88' Bocalon s.v.)

Esposito 5,5 - Ci ha abituati a prestazioni di livello decisamente più alto: pesa, sulla sua prestazione, il clamoroso liscio da zero metri sul risultato di 1-1. E' comunque lui a procurarsi il calcio di rigore (Dal 71' Johnsen 6,5 - Impatto devastante con il match: appena entrato, si fa subito vedere in avanti fornendo l'assist per il raddoppio di Aramu)

Di Mariano 5,5 - A metà ripresa è Gyamfi a negargli un gol fatto con un super intervento di testa: discreto apporto alla distanza, meno positivo invece l'approccio iniziale con l'errore in marcatura su Libutti in occasione del momentaneo vantaggio ospite (Dal 79' Dezi s.v.)

Forte 6,5 - Si conferma il solito "treno": fa di tutto per la squadra, sia quando c'è da attaccare che quando si tratta di difendere. Gli manca il guizzo giusto negli ultimi metri, ma stasera la fortuna non è stata certamente dalla sua parte vista la traversa colpita al 60'. Da una sua giocata, poco dopo, è nato il gol del 2-1 (Dall'89' Modolo s.v.)

REGGIANA

Venturi 6 - Nel momento di massimo splendore del Venezia, è bravo a respingere il maggior numero possibile di attacchi: non può nulla sulle due reti siglate da Aramu.

Libutti 6,5 - Al 20' realizza un gol che ricorderà sicuramente a lungo trovando una conclusione d'esterno destro imprendibile per Pomini. Macina chilometri, è sempre al servizio della squadra e non molla mai.

Ajeti 5,5 - Rivedibile in fase difensiva nella circostanza che porta al secondo gol del Venezia: avrebbe dovuto fare certamente qualcosa in più per non lasciare il corridoio aperto all'imbucata di Johnsen.

Costa 6 - Fa valere tutta la sua esperienza al centro della difesa (Dal 68' Kirwan 6 - Entra in campo con determinazione e concentrazione portando a termine quando richiesto da mister Alvini)

Gyamfi 6,5 - Salva un gol praticamente fatto da Di Mariano al 66' opponendosi con il corpo: dalla sua zona difficilmente si riesce a sfondare. Non si tira mai indietro.

Varone 5,5 - Poco ispirato: sembrava tutto fatto per la sua sostituzione al 68', Alvini cambia idea all'ultimo lasciandolo in campo ma la scelta non paga visto l'errore, in coabitazione con Ajeti, che dà il largo al gol-vittoria del Venezia (Dall'80' Zamparo s.v.)

Del Pinto 5,5 - Non ha alcuna occasione per mettersi in mostra: la sua partita dura appena un tempo a causa di un infortunio. Altra tegola per i granata, arrivati in Veneto con ben otto indisponibili (Dal 46' Siligardi 6 - Senza strafare più di tanto, parte col piede sull'acceleratore per poi calare vistosamente. Avrebbe una ghiotta chance nel finale direttamente da calcio di punizione, ma la sciupa malamente)

Pezzella 5,5 - Serata non impeccabile da parte del centrale granata, più volte richiamato ad una maggior attenzione dal proprio tecnico a bordocampo (Dal 68' Espeche 6 - Buon ingresso nel match)

Lunetta 7 - Straripante nelle prime fasi della partita, recupera una quantità enorme di palloni trovando sempre il guizzo giusto per attaccare la profondità. La continuità è stato il suo punto di forza, visto che ha mantenuto un rendimento eccellente dal primo all'ultimo minuto. Qualche dubbio sul contatto con Esposito che ha portato al rigore.

Mazzocchi 5 - Decisamente meno in luce rispetto all'omonimo della squadra avversaria. Viene servito poco dai compagni ma non fa praticamente nulla per rendersi più utile alla causa.

Laribi 5 - Non ha alcuna occasione per impensierire la retroguardia del Venezia. Si fa vedere con il contagocce in zona offensiva (Dal 68' Radrezza 6 - Contribuisce a dare maggiore vivacità e freschezza alla Reggiana, ma non basta per evitare il ko)