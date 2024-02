Ufficiale Venezia, rinnovo di contratto fino al giugno 2027 per l'islandese Bjarki Bjarkason

vedi letture

Il Venezia FC comunica che il centrocampista Bjarki Bjarkason ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2027.

Bjarkason, 23 anni, è arrivato al Venezia FC nella stagione 20/21 ed ha finora disputato con la maglia arancioneroverde 33 partite totalizzando 1 gol e 2 assist. A livello internazionale, Bjarkason ha collezionato 22 presenze dall'Under 17 all'Under 21 della Nazionale islandese, totalizzando inoltre due presenze con la nazionale maggiore.

Bjarki Bjarkason: - “Sono molto contento di poter vestire questa maglia per altri 3 anni. Credo in quello che facciamo, siamo un gruppo che ambisce a dare il massimo e siamo sulla strada giusta per toglierci delle soddisfazioni. Ci tengo a ringraziare la società ed i nostri tifosi. Allo stadio si sente sempre tutto il calore della nostra gente, che ci incita dall’inizio alla fine delle partite e ci sprona sempre a dare il massimo".