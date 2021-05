Venezia, se è A si va al "Rocco"? Au Triestina: "Vedremo, ma spero abbiano presto il loro stadio"

vedi letture

La promozione in Serie A per il Venezia non è un'ipotesi improbabile, ma la società, in caso di promozione, potrebbe doversi temporaneamente trasferire al "Nereo Rocco" di Trieste. Davanti alle telecamere di Telequattro, come riferisce trivenetogoal.it, sull'argomento si è espresso l'Au della Triestina Mauro Milanese: “Dipenderà un po’ dai sindaci, dai rapporti che hanno. Brugnaro e Dipiazza sono in buoni rapporti. Speriamo anche che Venezia, una città bellissima conosciuta in tutto il mondo, abbia prima o dopo il suo stadio”.