Venezia, Svoboda: "Felice per il mio 1° gol. Lo dedico a mio fratello che non vedo da tempo"

Il primo gol non si scorda mai. Per Michael Svoboda questo pomeriggio è arrivata la prima marcatura con la maglia del Venezia e in Italia, una rete che è valsa anche il pari contro il Pisa: "È stata una grande gioia segnare il mio primo gol con la maglia del Venezia ed aiutare la squadra ad ottenere il punto conquistato oggi. Vorrei dedicare il gol a mio fratello che, a causa del Covid-19, non vedo da tempo. Oggi ho pensato a lui e ci tengo a fargli questa dedica. - ha esordito il difensore dopo la gara come riporta Trivenetogoal.it - Il pari ci sta stretto, meritavamo di portare a casa i tre punti per la prestazione messa in campo. Abbiamo creato tantissime occasioni da gol, almeno otto solo nel primo tempo, ma il loro portiere ha fatto delle parate incredibili. Noi però dobbiamo migliorare sotto il profilo del cinismo”.