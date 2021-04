Venezia, Zanetti carica i suoi: "Abbiamo il dovere di puntare anche al secondo posto"

“Perdiamo Karlsson che si è fratturato il quinto metatarso del piede e Svoboda, non si sarà neanche Ala-Myllymaki, oltre ai lungodegenti. Taugourdeau invece ha recuperato”. Esordisce facendo il punto sull’infermeria il tecnico del Venezia Paolo Zanetti nella conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Salernitana: “Stiamo acquisendo consapevolezza, contro la SPAL e il Monza abbiamo subito solo un’occasione. Stiamo avendo un’attenzione altissima contro le squadre che hanno tanta qualità e dobbiamo continuare su questa strada. La Salernitana è una squadra che concede pochissimo e prende pochi gol, ma firmerei per avere le stesse occasioni dell’andata quando però non riuscimmo a concretizzare le tante occasioni create. Abbiamo sempre creato tanto, ma penso per esempio a Johnsen che ha fatto tre gol e ha preso quattro legni. Se avesse fatto sette gol saremmo qui a parlare di crack. - continua Zanetti come riporta Trivenetogoal.it - Non ho alcuna intenzione di andare a Salerno per speculare sul pareggio e non voglio che questo messaggi passi ai giocatori. Dobbiamo guardare sempre avanti perché è doveroso provarci anche per il secondo posto. Anche se abbiamo lo 0,5 % di possibilità di riuscirci”.