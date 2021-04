Venezia, Zanetti dopo la sconfitta contro la Reggina: "Poco concreti e cinici, delusi dal risultato"

Il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, dopo la sconfitta subita in casa contro la Reggina, ha dichiarato: “Siamo delusi per il risultato. Ma non sono deluso della prestazione. Abbiamo fatto mezz’ora importante, siamo stati sfortunati, non siamo stati concreti e cinici. Nel secondo tempo abbiamo spianato la strada con un episodio, con una punizione regalata. Al netto hanno fatto un tiro e due gol, questo è stato. È la terza o quarta partita che perdiamo in questo modo, dobbiamo capire come mai non riusciamo a portare a casa partite che dominiamo. Detto questo finire questa gara con un 2-0 è troppo, ma succede. Dobbiamo qualificarci per i playoff il più in alto possibile, quando giochiamo per la posta in palio pesante escono i nostri difetti.”. In vista del prossimo impegno di campionato: “Lunedì abbiamo subito un altro banco di prova contro un’altra corazzata di questo campionato (Spal, ndr). A Ferrara ci aspetta una partita difficilissima contro una squadra che ha valori straordinari e che ha appena cambiato allenatore. Dobbiamo giocare una grandissima partita, ci sono altre sette finali, di punti in palio ce ne sono ancora tanti. Se vogliamo andare ai playoff dovremo lottare fino alla fine.”.