Venezia, Zanetti: "Facciamo attenzione a chi è diffidato". In convocati per il Pordenone

Nodo cruciale per il campionato, con il Venezia ormai in lotta dichiarata per la Serie A, tanto che mister Paolo Zanetti, nella conferenza stampa che anticipa la gara contro il Pordenone, ha così parlato: "Il nostro percorso ora continua e il nostro obiettivo è quello di fare più punti possibili in campionato, fermo restando che nella prossima partita dovrò fare attenzione a chi è diffidato".

Al netto di ciò, squadra quasi al gran completo: out i lungodegenti Lezzerini, Ala-Myllymaki e Vacca, e con loro anche Modolo.

Di seguito l’elenco dei 24 convocati:

PORTIERI: Carotenuto, Maenpaa, Pomini

DIFENSORI: Ceccaroni, Cremonesi, Felicioli, Ferrarini, Mazzocchi, Molinaro, Ricci, Svoboda

CENTROCAMPISTI: Bjarkason, Crnigoj, Dezi, Fiordilino, Meleh, Rossi, Taugourdeau

ATTACCANTI: Aramu, Bocalon, Di Mariano, Esposito, Forte Johnsen.