Venezia, Zanetti: "Manteniamo umiltà perché è essenziale in Serie B"

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'anticipo di Serie B contro la Reggiana: "Non ci nascondiamo, siamo sempre stati realisti per quelli che erano i nostri obiettivi d'inizio stagione. Con le prestazioni e i risultati gli obiettivi sono migliorati ma noi manteniamo l'umiltà perché in un campionato come questo è essenziale: stasera sarà una partita difficilissima contro una squadra che ha un cammino fantastico nel girone di ritorno, faremo di tutto per mettere in campo le nostre qualità".