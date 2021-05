Venezia, Zanetti sui play off: "In campo per vincere, non speculeremo sul risultato"

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa della sfida play off contro il ChievoVerona di domani: “Per il gioco che esprime e le individualità che ha la squadra di Aglietti merita i play off, ha un’identità precisa. Sarà una partita aperta e in gare secche l’aspetto psicologico conta tantissimo e gli episodi possono condizionare la gara. Noi non ci snatureremo, non faremo calcoli perché per le nostre caratteristiche non sappiamo speculare sul risultato. Andremo in campo per vincere. Per me questo è il quarto play off negli ultimi cinque anni se conto anche quello con la Beretti della Reggiana. I play off sono belli da giocare, non ci deve essere tensione negativa perché possiamo guadagnare il paradiso e dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per raggiungerlo. Abbiamo fatto un grandissimo campionato e voglio entusiasmo e concentrazione anche in queste ultime gare. - conclude Zanetti - Credo che a questo punto, qualsiasi partita sia da tripla, le squadre si equivalgono su alcune cose mentre altre sulla carta sono superiori. Quella col Chievo è sempre stata una partita difficile da fare per noi, ora come detto prima le componenti fisiche e psicologiche unite all’entusiasmo e all’identità faranno la differenza. Ragioniamo gara per gara cercando di mettere in campo ciò che sappiamo di essere senza fare ragionamenti sull’avversario. Ci sarà la Var e personalmente mi fa piacere; a noi manca qualche risultato anche a causa di qualche errore e il fatto che nei play off ci sarà è un aspetto sicuramente positivo.”