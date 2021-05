Venezia, Zanetti sulla finale: "Partita difficile, dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo"

vedi letture

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato della finale contro il Cittadella a pochi minuti dall'avvio della gara: "Sarà una partita difficile come l’andata, dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo come fatto all'andata. I giochi sono aperti e non sarà facile battere una squadra forte come il Cittadella. Ma abbiamo un piccolo vantaggio e dobbiamo sfruttarlo".