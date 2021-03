Venezia, Zanetti suona la carica: "Monza? Ce la possiamo giocare con tutti". I convocati

Big match con il Monza per il Venezia di mister Paolo Zanetti, che nel pre gara, ai canali ufficiali della società, ha così parlato: "Sarebbe stato meglio poter affrontare partite di questo genere con tutto il nostro potenziale a disposizione; questo però è il momento di serrare le fila e soffrire tutti insieme per portare a casa punti. Da tanti mesi lavoro sul concetto di squadra e lo faccio perché il collettivo è fondamentale nei momenti difficili nel quale ci mancano giocatori importanti. Quanto sta accadendo a noi è capitato anche ad altre squadre, stiamo parlando di un campionato difficile in cui il calendario e la condizione fisica generale contano non poco".

Prosegue poi: "Ci tengo a fare sempre una prestazione di livello perché nel tempo è ciò che ti porta a cambiare gli eventi e, guardando al nostro cammino, sono proprio le prestazioni che ci hanno portato ad essere in questa posizione di classifica. Sono però arrabbiato, perché la Serie B come detto prima è un campionato difficile e quando si regala qualcosa, come abbiamo fatto noi in alcune occasioni, poi non si porta a casa quanto si meriterebbe e questo mi dispiace molto. Per gran parte del campionato siamo stati tra le squadre che hanno subito di meno mentre ultimamente stiamo subendo più del solito, anche per situazioni individuali; in settimana ho quindi voluto alzare insieme ai ragazzi il livello di attenzione e di sensazione di pericolo, perché se da un lato stiamo giocando benissimo con la palla, dall’altro stiamo giocando meno bene in fase di non possesso. In partite come quella di domani devi essere molto bravo in fase di non possesso, dati i valori dell’avversario, ed essere più cattivo in zona gol".

Si passa poi al Monza: "Tra noi ed il Monza c’è differenza tra quelli che erano gli obiettivi ad inizio stagione. Poi noi abbiamo lavorato di squadra, di impianto di gioco, di una mentalità. Non dobbiamo perdere ciò che ci ha portato fino a questo punto, e, anzi, è fondamentale continuare ad essere ciò che siamo sempre stati. Abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare dove siamo ed ora vogliamo rimanerci per giocarcela fino in fondo, e per fare ciò dobbiamo lavorare sui dettagli per riuscire a portare a casa dei punti da Monza, che sulla carta è difficilissimo; c’è una partita da giocare e il campo ha spesso dimostrare che ce la possiamo giocare con tutti".

Spazio quindi all'elenco dei convocati: out i lungodegenti Lezzerini e Vacca, e con loro anche Dezi e bomber Forte.

PORTIERI: Carotenuto, Maenpaa, Pomini

DIFENSORI: Ceccaroni, Cremonesi, Felicioli, Ferrarini, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, Ricci, St. Clair, Svoboda

CENTROCAMPISTI: Ala-Myllymaki, Bjarkason, Crnigoj, Fiordilino, Meleh, Taugourdeau

ATTACCANTI: Aramu, Bocalon, Di Mariano, Esposito, Johnsen.