Venezia, Zanetti: "Vittoria meritata, il passivo poteva essere molto più pesante"

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha commentato la vittoria sul Monza in conferenza stampa: "Oggi abbiamo fatto una partita straordinaria, l'abbiamo preparata in un certo modo dal punto di vista tattico. Volevamo assolutamente uscire da un periodo negativo, non riuscivamo a portare a casa quello che ci meritavamo. Questa è stata una vittoria insperata, ma sicuramente meritata. Siamo stati concreti, siamo riusciti subito a trovare la rete del vantaggio, il passivo poteva essere molto più pesante di quanto in realtà è stato. Contro un avversario simile se non si è perfetti non si porta a casa un risultato del genere. Lottiamo sempre, non siamo una corazzata, ma siamo una squadra che dà l’anima".