Vicenza, Caferri: "Non abbiamo permesso alle rivali di insidiarci. La B è un sogno che si avvera"

“Abbiamo fatto un campionato clamoroso sotto tutti i punti di vista, con una comunità pazzesca che ha marcato la differenza. Sento dire che non abbiamo avuto rivali, ma io credo che il merito sia solo nostro, non abbiamo permesso a nessuno di insidiarci”. L’esterno destro del Vicenza, promosso in Serie B con sei turni d’anticipo, Lorenzo Caferri (30 presenze, cinque gol e sette assist), parla così ai microfoni di TuttoB.com del traguardo raggiunto rispondendo anche a qualche critica sulla debolezza delle altre: “Già nel girone d’andata siamo riusciti a inanellare un filotto di vittorie consecutive che ha indirizzato la stagione. Però ho capito che avevamo qualcosa in più delle altre nella partita in casa col Cittadella, vinta 4-1. Una prova di forza strepitosa, che ha palesato tutta la nostra superiorità”.

Caferri parla poi dell’importanza del lavoro del tecnico Fabio Gallo alla sua seconda promozione di fila dopo quella con la Virtus Entella dello scorso anno: “È stato il valore aggiunto, per il proficuo rapporto che ha saputo instaurare con la squadra e per gli insegnamenti che ci trasmette. È uno specialista della categoria, ha esperienza e conosce alla perfezione le caratteristiche di noi giocatori. In certi casi le sue scelte si sono rivelate decisive per portare a casa la vittoria”.

Spazio poi alla stagione personale e al suo futuro: “Sono molto contento della stagione che ho disputato, anche a livello di numeri, ma ancora non è finita. Ci sono altre 5 partite di campionato e la Supercoppa, vorrei migliorare sempre di più. - prosegue l’esterno classe ‘99 - La Serie B è un sogno che si avvera, adesso però è prematuro pensare a quello che succederà l’anno prossimo. Sono concentrato sul finale di stagione, voglio chiudere al meglio e godermi quello che una città come Vicenza può regalarti dopo la conquista di un obiettivo così importante”.