Caferri: "Trenta secondi per dire sì al Vicenza. Voglio arrivare il più in alto possibile"

“Dopo trenta secondi dalla chiamata del Vicenza in estate ho detto sì”. Il laterale del Vicenza Lorenzo Caferri, autore di due gol in 11 presenze in Serie C quest’anno, parla così dell’approdo in biancorosso in estate nel corso della trasmissione Rigorosamente calcio: “Ho fatto le giovanili all’Inter, poi Tritium, Monza e Renate, durante questo tempo ho studiato osteopatia. Dopo quattro anni è arrivata la chiamata della Giana Erminio e successivamente il Vicenza. - ha proseguito il calciatore come riporta Trivenetogoal.it - Qui mi trovo benissimo, ho giocato contro i biancorossi e conoscevo questo bell’ambiente che è anche difficile, ma senza mettermi pressioni addosso perché è il sogno di ogni giocatore essere qui”.

Spazio poi al suo ruolo e al rapporto con il compagno Tribuzzi: “Mi preparo con il lavoro settimanale oltre che studiare l’avversario, ma non ho punti di riferimento nel mio ruolo. Con Tribuzzi giochiamo nella stessa posizione ed è una competizione sanissima che ci serve per migliorare ulteriormente. Gioca chi sta meglio come ha detto il mister fin dal primo giorno quando ha sottolineato che gli esterni devono essere decisivi”.

Infine un sogno per il futuro: “Arrivare il più in alto possibile, come tutti i giocatori arrivare in Serie A”.