Vicenza-Cittadella, le formazioni ufficiali: Meggiorini dal 1°. Torna Ogunseye tra gli ospiti

vedi letture

Sarà ancora tridente per il Vicenza di Di Carlo: Meggiorini, fresco di rinnovo, sarà il centravanti con Vandeputte e Nalini ai suoi fianchi. A centrocampo conferma per Rigoni in cabina di regia con Agazzi e Zonta mezzali, mentre in difesa sarà Valentini a far coppia con Padella. Il Cittadella risponde con il tandem Tsadjout-Ogunseye in avanti e Vita a supporto. A centrocampo c'è Iori con Proia e Branca, mentre fra i pali conferma per Kastrati. Queste le formazioni ufficiali:

Vicenza (4-3-3): Grandi; Bruscagin, Padella, Valentini, Beruatto; Zonta, Rigoni, Agazzi; Vandeputte Meggiorini, Nalini. Allenatore Di Carlo

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; Vita; Tsadjout, Ogunseye. Allenatore Venturato