Vicenza, Di Carlo: "Questo gruppo ha svoltato. Sogno l'impresa con il Monza"

Alla vigilia della sfida contro il Monza il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa spiegando di voler dare continuità alla vittoria sul Pordenone: “Questa vittoria porta fiducia e consapevolezza, questo gruppo da inizio girone di ritorno ha qualcosa di diverso e sono orgoglioso perché tutti spingono e hanno ritrovato fiducia in loro stessi. Sono felice per la prestazione di Vandeputte perché è praticamente un nuovo acquisto e anche per Giacomelli che si è finalmente sbloccato, oggi valuterò chi schierare dall’inizio col secondo in vantaggio. Dovrò valutare anche Longo che arriva da un periodo intenso, mentre Lanzafame non partirà dall’inizio, ma potrebbe subentrare. In difesa Bruscagin giocherà titolare, così come a centrocampo tornerà Rigoni. - continua Di Carlo come riporta Trivenetogoal.it - Il Monza è una squadra di campioni, non ha nulla a che fare con questa categoria, ma io sogno di fare l’impresa giocando come sappiamo, compatti e aggressivi. Domani conta fare punti e per questo serve massima attenzione e coraggio”.