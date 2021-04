Vicenza-Lecce, le pagelle: Jallow bravo e fortunato, Henderson fa il box to box

Vicenza-Lecce 1-2

Marcatori: 57' Pettinari, 63' Jallow, 67' Henderson

Vicenza

Grandi 6 - Non ha colpe sui gol, e respinge più volte alcuni palloni pericolosi.



Cappelletti 6 - Non è un terzino, ma chiude comunque bene sulle occasioni avversarie. Colpisce una traversa a gioco fermo.

Pasini 6 - Sicuro in chiusura, fa bene su Coda e Pettinari.

Padella 5,5 - Colpisce una traversa che grida vendetta, però ha un po' di colpe nel non uscire sui gol avversari.

Beruatto 5,5 - Meriterebbe un 6,5 per il primo tempo che disputa, ma nel secondo tempo si spegne. Deve crescere.

Zonta 5,5 - Un po' troppo timido, lui che è una mezzala dalle spiccate doti offensive.

Dal 64' Vandeputte 5 - Il pallone lisciato al '67 sarebbe stato, probabilmente, il 2-1 dei suoi. E invece apre le porte alla vittoria salentina.

Rigoni 5,5 - Ci mette esperienza, ma soffre un po' sui capovolgimenti di fronte. Prende anche un giallo.

Dal 76' Pontisso sv -

Cinelli 5 - Un po' troppo evanescente oggi, tocca pochi palloni ed esce nella ripresa.

Dal 65' Da Riva 5,5 - Fa un po' meglio di chi lo ha preceduto, ma resta un po' troppo imbrigliato in mediana dal centrocampo avversario.

Giacomelli 6 - Ci mette tanto, tanto cuore. Suo il cross sulla traversa di Padella, è l'ultimo ad arrendersi. Fa prendere uno spavento incredibile a tutti quando perde conoscenza in uno scontro con Maggio ma, per fortuna, senza conseguenze.

Dal 75' Mancini 5,5 - Si vede poco il classe 2004, non riuscendo a trovare i giusti spazi in avanti.

Gori 5 - Un po' troppo impreciso in fase di conclusione. Affrettato in alcune scelte.

Dall'85' Longo sv -

Jallow 6,5 - Il fortunoso gol del momentaneo pareggio ne riscatta una gara altrimenti scialba, e fatta di poca vivacità in avanti.



Lecce

Gabriel 6,5 - Non può nulla sul gol di Jallow, in generale è il primo regista dei giallorossi.

Maggio 6,5 - Una spina nel fianco costante per Beruatto. Bel duello oggi.

Meccariello 6 - Sfortunato sulla deviazione decisiva nel gol di Jallow, esce bene palla al piede.

Lucioni 6,5 - Carismatico in chiusura, sicuro palla al piede.

Gallo 6,5 - Continua il magic moment del giovane scuola Palermo, che lavora come un trattore sulla fascia arando il campo soprattutto nel primo tempo.

Majer 6 - Meno appariscente del solito, ma sicuramente importante nell'economia della gara.

Hjulmand 5,5 - Sbaglia qualche scelta, quest'oggi, rallentando a volte fin troppo i tempi della manovra.

Bjorkengren 6,5 - Costante in proiezione offensiva, non è molto propositivo in fase di conclusione ma oggi non gli si chiedeva questo.

Henderson 7,5 - Tarantolato: pressa per 5 e realizza anche un gran gol. Centrocampista completo.

Dall'85' Dermaku sv -

Pettinari 7 - Sono sue le conclusioni più pericolose della gara: spina nel fianco costante.

Dal 74' Rodriguez 6,5 - Sgusciante, crea diversi problemi alla difesa biancorossa.

Coda 6,5 - Oggi fa quasi il rifinitore, dimostrando la sua completezza come attaccante. Prestazione totale.