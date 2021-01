Vicenza, Longo piace al Cosenza. Ma il club veneto non è intenzionato a privarsene

Il Vicenza non ha alcuna intenzione di privarsi di Samuele Longo in questa finestra di mercato nonostante le voci che vorrebbero il Cosenza interessato all'attaccante. La società berica, come riferisce Trivenetogoal.it, considera il giocatore – a cui ha fatto firmare un triennale – al centro del proprio progetto e spera che nel corso di questa pausa possa rimettersi alla pari con gli altri compagni, dopo una preparazione iniziata in ritardo che ha inciso sul suo impiego nella prima parte di stagione, per poterlo avere al meglio in vista della ripresa della Serie B.