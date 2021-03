Vicenza, Meggiorini: "Vittoria che ci dà morale per la salvezza. Sono molto felice"

L'attaccante del Vicenza Riccardo Meggiorini ha commentato il successo contro il Pescara: "Sono molto felice, volevo la vittoria in primis e poi averla ottenuta con un mio goal mi rende ancora più felice. Non potevo desiderare di più. Non era facile perché affrontavamo una squadra che da poco cambiato allenatore e che veniva da buone prestazioni. Undici reti? Mi trovo bene qui, grande merito è della squadra e dei miei compagni, del mister che mi ha voluto, della società che ci dà tutto quello che ci deve dare e quando ci sono tutti questi elementi messi insieme, aumentano le possibilità di fare bene. E poi la cosa principale è che qui abbiamo un grande gruppo. In coppia con Lanzafame? Se stiamo vicini, possiamo dialogare bene. Lui si sa muovere, più di una volta ci siamo trovati con degli scambi belli, nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni anche perché ci siamo mossi tutti bene. Problema fisico passato? Ho avuto una lesione non grave per fortuna ma ho dovuto rispettare i tempi di recupero. Un altro bomber di B che stimo? Ce ne sono diversi che si ripetono negli anni, come ad esempio Coda che ogni anno segna molto ed è un attaccante di riferimento in questa categoria. Ma ci sono tanti giocatori e tante buone squadre e la nostra è una di queste. Anche Mancuso dell’Empoli è davvero un buon attaccante. Titolo di capocannoniere? Non è facile tenere il loro passo. Sicuramente l’obiettivo è quello di fare sempre meglio. Salvezza più vicina? E’ una vittoria che ci dà morale per la salvezza e per continuare a fare sempre meglio in questo cammino. E’ anche il giusto premio per quanto abbiamo sempre fatto in settimana".