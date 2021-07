Vicenza, non solo Calderoni. In arrivo anche il centrocampista Crecco

Non solo il terzino mancino Marco Calderoni dal Lecce. Il Vicenza è infatti vicino a chiudere per un altro giocatore per rinforzare le corsie laterali. Si tratta di Luca Crecco, centrocampista classe '95 che può giocare sia a sinistra sia al centro. Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it la trattativa con il Pescara proprietario del cartellino sarebbe a buon punto.