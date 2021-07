tmw Lecce, Calderoni al passo d'addio: salutati i compagni ad attenderlo c'è il Vicenza

vedi letture

Operazione in uscita per il Lecce. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW Marco Calderoni non andrà in ritiro con il resto della rosa di Marco Baroni. Il difensore ha già salutato i compagni e lo staff salentino: ad attenderlo c'è il Vicenza, società con la quale è in via di definizione la trattativa per il suo trasferimento.