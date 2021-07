Vicenza, Rosso: "Per l'arrivo di Diaw ci ha aiutato il rapporto con Galliani e il Monza"

Come riferisce trivenetogoal.it, a margine della presentazione del talent scout Francesco Vallone, in casa Vicenza ha parlato anche patron Stefano Rosso: “Oggi viene presentata una nuova area della nostra società, l’area del trading e scambio e vendita di giocatori è fondamentale per società come la nostra di medie dimensioni e puntano alla sostenibilità economica. Abbiamo deciso con i nostri soci di creare questa nuova area tecnica focalizzata alla ricerca dei talenti che ci permetta di seminare oggi ciò che vorremmo raccogliere nelle prossime stagioni. Non possiamo più pensare che una società di B o A si sostenga con sponsor o ticketing, per questo speriamo di avvicinarci nel medio e breve termine al goal della sostenibilità finanziaria. Speriamo che questo venga apprezzato dai tifosi. Quanto manca a questa squadra? Siamo molto contenti dell’operazione Diaw, anche se lo scorso anno abbiamo segnato abbastanza ma ci siamo resi conto che non coprivamo a pieno alcune caratteristiche, Diaw è stata un’ottima operazione fatta con i direttori e mio padre, sicuramente ha aiutato molto il rapporto con Galliani e il Monza. Su altri obiettivi stiamo incontrando difficoltà perché non abbiamo rapporti con persone intelligenti e preparate come Galliani. Abbiamo almeno un giocatore per reparto e poi dobbiamo fare un po di riempimento ma siamo già tendenzialmente soddisfatti della squadra che abbiamo”