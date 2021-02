Virtus Entella, Capello controcorrente: "Felice di ritrovare il Venezia. Ma se segno, esulto"

L’attaccante Alessandro Capello avverte il Venezia, la squadra in cui ha militato fino a gennaio: “Sono un giocatore dell’Entella e non troverei corretto non esultare se dovessi fare gol al Venezia. So che alcuni non lo fanno, ma io la penso in maniera diversa, anzi ci terrei molto a fare gol”. Esordisce così sulle colonne del Corriere del Veneto l’attaccante della Virtus Entella in vista della sfida contro la sua ex squadra: “Sono contento di ritrovare il Venezia da avversario, sarà una bella sensazione. Fino a poche settimane fa, del resto, facevo parte di quel gruppo e certe sensazioni non si cancellano di certo in poco tempo. Auguro al Venezia di arrivare il più in alto possibile, ma adesso devo pensare alla salvezza dell’Entella e spero proprio di vincere sabato”.