Virtus Entella, tre gli indisponibili per Vivarini in vista della gara contro il Lecce

Dopo aver interrotto la striscia di cinque sconfitte consecutive l’Entella domani affronterà il Lecce al ‘Via del Mare’. Un match per il quale Vincenzo Vivarini potrà contare su praticamente tutta la rosa tranne che per tre elementi. In Puglia non ci saranno, infatti, Mazzocco, Cleur e Rodriguez.