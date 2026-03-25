Zauli sul Palermo: "A Padova possibile svolta. Ha tutte le carte in regola per la Serie A"

“Sono sicuro che anche i giocatori di oggi, dopo la vittoria col Padova, possano ottenere un’alchimia positiva”. L’ex fantasista del Palermo Lamberto Zauli parla così dalle colonne de La Repubblica sottolineando come la squadra attuale possa conquistare la promozione in Serie A: “ Penso che il Palermo possa ancora arrivare secondo, perché un pari o un insuccesso potevano rappresentare una chance persa. Invece, quel gol di Bani segnato allo scadere e in dieci contro undici dimostra che la squadra crede nella A”.

Per Zauli infatti l’unica squadra superiore a quella rosanero è il Venezia, ma per la promozione diretta serve non sbagliare più una virgola anche per mettere paura a Monza e Frosinone che attualmente precedono i siciliani in classifica. I play off invece per l’ex calciatore possono rappresentare un pericolo perché il Palermo li affronterebbe con la pressione di dover vincere, essendo il favorito, a differenza delle altre rivali. “Non voglio neanche pensare che fallisca la promozione, anche se il calcio è uno sport crudele. - spiega ancora l’ex - Il Palermo ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa".

Spazio poi al centravanti Joel Pohjanpalo e a quel Antonio Palumbo che un po' gli somiglia: “Luca (Toni NdR) ogni tanto le reti se le inventava e ha dimostrato il suo valore anche in categorie diverse. Joel è un grandissimo capocannoniere della B e mi auguro che lo possa dimostrare anche in A. - spiega Zauli passando poi al centrocampista offensivo - Palumbo forse si avvicina un po’ a me perché è un calciatore a tutto campo che ogni tanto pensa a fare qualche giocata di rifinitura”.