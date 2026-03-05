Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Zauli: “Nel girone B può succedere di tutto. Benevento-Catania è un match point"

Zauli: “Nel girone B può succedere di tutto. Benevento-Catania è un match point"
© foto di FEDERICO SERRA
Luca Bargellini
Oggi alle 11:04Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione 'A Tutta C', Lamberto Zauli ha analizzato i temi più caldi della Serie C, dal serrato duello nel Girone B alla sfida di vertice nel Girone C tra Benevento e Catania, fino a un commento sul futuro del Vicenza.

Mister, l’Ascoli vince all’89’, l’Arezzo perde in casa con la Ternana e il Ravenna sembra aver perso un po’ dello smalto della prima parte di stagione. Non rischiamo di avere un Girone B deciso proprio al fotofinish?
“I campionati, anche quelli degli ultimi anni, ci insegnano che quando si arriva alle ultime otto, nove o dieci partite i valori che si sono visti per tutto il resto della stagione a volte si annullano completamente. Si arriva vicino al traguardo e le partite diventano diverse, così come le pressioni. Spesso quando pensiamo che un campionato sia chiuso, nel giro di due partite si riapre tutto. È quello che sta succedendo anche nel girone B. L’Arezzo ha fatto un punto in due partite con il pareggio interno con il Ravenna, mentre l’Ascoli sta arrivando molto forte. E poi ha vinto un derby sentitissimo: abbiamo visto prima, durante e dopo la partita che tipo di clima c’era. È una vittoria importante che li ha avvicinati molto. Adesso equilibrio, nervi saldi e condizione fisica e mentale faranno la differenza”.

Nel prossimo turno l’Arezzo andrà a far visita al Campobasso, una delle squadre più in forma. Quanto rischia la squadra di Bucchi?
“Sarà un turno molto interessante. Per l’Arezzo non sarà facile a Campobasso, ma probabilmente non sarà semplice neanche la partita tra Ascoli e Ravenna. Se il Ravenna avesse vinto l’ultima gara ci saremmo trovati tre squadre nel giro di quattro punti. Basta una singola partita per ritrovarsi dentro la corsa, sognare e mettere pressione agli avversari. In questo momento conta anche l’equilibrio durante la settimana: le critiche, la gestione dello spogliatoio, i rapporti interni alla squadra. Tutti aspetti che nelle ultime partite possono fare la differenza. L’Ascoli arriva con grande entusiasmo, mentre le altre sanno che non possono più sbagliare perché rischierebbero di buttare via un campionato. Parliamo comunque di tre squadre molto forti che stanno facendo numeri importanti. Purtroppo c’è la dura legge della Serie C: la promozione diretta è una sola e le altre dovranno passare dai playoff”.

Stasera nel Girone C c’è il big match tra Benevento e Catania. Se il Benevento dovesse vincere, possiamo considerare chiusa la lotta per il primo posto?
“Ci siamo detti spesso che sarà tutto imprevedibile fino alla fine, ma è chiaro che questa è quasi una partita da match point. Un’eventuale vittoria del Benevento li proietterebbe davvero verso la promozione diretta e dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso per riaprire il discorso. Sarebbe una spinta enorme anche a livello di entusiasmo. Al contrario, una vittoria del Catania riaprirebbe tutto. Parliamo di due piazze straordinarie: la Serie C vive anche grazie a realtà così importanti, che avvicinano il pubblico al grande calcio. Per questo è un peccato quando ci sono limitazioni per i tifosi. La prevenzione è giusta, ma bisogna stare attenti a non togliere lo spettacolo e la passione che rendono queste partite così belle”.

Guardando più avanti: playoff meglio iniziarli subito o entrare più tardi e avere qualche giorno in più di riposo?
“Io l’ho vissuto sulla mia pelle quando allenavo il Crotone. Arrivammo secondi dietro al Catanzaro e, a causa della vicenda legata al Siena, i playoff slittarono di circa dieci giorni. In totale giocammo 35 giorni dopo la fine del campionato: praticamente una pausa quasi estiva. Non è un bene, perché la squadra inconsciamente perde l’adrenalina della partita. Inoltre è difficile trovare amichevoli di livello perché i campionati stanno finendo. È vero che si possono recuperare degli infortunati, ma quando lo stop diventa troppo lungo rischia di essere più dannoso che utile”.

Prima di salutarla, uno sguardo al Vicenza: quanto manca a questa squadra per essere pronta alla Serie B?
“Penso che in questo gruppo ci siano già giocatori fisicamente e mentalmente pronti per il prossimo campionato. Parliamo di una società molto importante, che sicuramente potrà essere puntellata con elementi di esperienza in Serie B per dare ancora più forza mentale alla squadra. Di solito chi domina la Serie C, soprattutto se ha un gruppo di ragazzi con fame e voglia di emergere, può essere protagonista anche l’anno successivo. Con una società così e con una piazza che riempie sempre lo stadio, è una realtà da categoria superiore. Hanno tutto il tempo per organizzare una squadra competitiva anche per la Serie B”.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Lamberto Zauli: "Fagioli sta dimostrando personalità. Adesso può puntare alla Nazionale"... Lamberto Zauli: "Fagioli sta dimostrando personalità. Adesso può puntare alla Nazionale"
Zauli: "Per la C, il Perugia ha blasone immenso. E può uscire dalla zona playout"... Zauli: "Per la C, il Perugia ha blasone immenso. E può uscire dalla zona playout"
Zauli: "Guidolin ci mostrava video pazzeschi, presentandosi in spogliatoio con la... Zauli: "Guidolin ci mostrava video pazzeschi, presentandosi in spogliatoio con la mimetica"
Altre notizie Serie C
Dezi: "La mia carriera? Un sogno. Ad Arezzo ho trovato una famiglia, grazie Cutolo"... Esclusiva TMWDezi: "La mia carriera? Un sogno. Ad Arezzo ho trovato una famiglia, grazie Cutolo"
Zauli: “Nel girone B può succedere di tutto. Benevento-Catania è un match point" Esclusiva TMWZauli: “Nel girone B può succedere di tutto. Benevento-Catania è un match point"
Perugia, tre punti pesanti e +9 sul Pontedera: lunedì lo scontro diretto al Curi Perugia, tre punti pesanti e +9 sul Pontedera: lunedì lo scontro diretto al Curi
Corazza fa impazzire l’Ascoli nel derby con la Samb e riapre la corsa nel girone... VideoCorazza fa impazzire l’Ascoli nel derby con la Samb e riapre la corsa nel girone B: gol e highlights
Serie C, 30ª giornata: in campo stasera il Girone C. Fari sul big match Benevento-Catania... Serie C, 30ª giornata: in campo stasera il Girone C. Fari sul big match Benevento-Catania
Juventus Next Gen, Brambilla festeggia: "Raggiunti i 42 punti e confermata la Serie... Juventus Next Gen, Brambilla festeggia: "Raggiunti i 42 punti e confermata la Serie C"
Il gol di Corazza può valere una stagione. Intanto l'Ascoli si gode il secondo posto... Il gol di Corazza può valere una stagione. Intanto l'Ascoli si gode il secondo posto in classifica
Serie C, 30ª giornata: l'Ascoli batte la Samb 0-1 e vola al secondo posto della classifica... Serie C, 30ª giornata: l'Ascoli batte la Samb 0-1 e vola al secondo posto della classifica
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Le più lette
1 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
2 I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
3 Frecciata di Sarri a Lotito: "Maldini esterno? L'allenatore sono io e decido io dove gioca"
4 Bucchioni: "Alla Juve non basta solo Tonali. Allegri-Real? Non so se voglia andarci"
5 Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima"
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Varane: "Zidane mi ha aiutato nei momenti no. Como? Mi ha colpito la visione del club"
Immagine top news n.1 Milan, Pavlovic: "Il derby fa storia a sé, speriamo di vincerlo. Scudetto? Nulla è ancora finito"
Immagine top news n.2 Lazio, al via il confronto a distanza tra Sarri e Lotito: il Comandante ristabilisce i ruoli
Immagine top news n.3 Spettacolo e gol in un Olimpico deserto: 2-2 tra Lazio e Atalanta. E Sarri risponde a Lotito
Immagine top news n.4 Il rinnovo e ora il ritorno in campo: Juventus pronta a ritrovare Vlahovic. Si rivede anche Milik
Immagine top news n.5 Caos dopo Carrarese-Catanzaro, Rocchi pesantemente contestato in tribuna e costretto a uscire scortato
Immagine top news n.6 Ricci verso Milan-Inter: "Scudetto? Un sogno, l'obiettivo è la Champions e siamo a buon punto"
Immagine top news n.7 Italia, Tonali verso i playoff: "C'è pressione, ma è il bello del calcio. Gattuso è uno vero"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.3 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.4 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Martorelli: "De Zerbi merita una big italiana. Juve-Vlahovic si può fare"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bucchioni: "Alla Juve non basta solo Tonali. Allegri-Real? Non so se voglia andarci"
Immagine news Altre Notizie n.3 Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Italia, il supporto di Gattuso a Bastoni: il ct ha parlato con il difensore post Inter-Juventus
Immagine news Serie A n.2 Inter, retroscena: il Besiktas ci ha provato davvero per Luis Henrique. L'offerta rifiutata
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Openda non molla: per recuperare si affida al cupping
Immagine news Serie A n.4 Varane: "Apprezzo le vibrazioni tra la gente. Zidane che mi ha spiegato un concetto semplice"
Immagine news Serie A n.5 Stadio della Roma a Pietralata, prime commissioni danno il via libera: iter in accelerazione
Immagine news Serie A n.6 Serie A, gli arbitri della 28ª giornata: a Doveri il derby di Milano. Ancora assente La Penna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori difensori dopo la 28ª giornata: Svoboda alle spalle di Tiritiello
Immagine news Serie B n.2 Serie B, gli arbitri della 29ª giornata. La Penna ancora 'cadetto': dirigerà Frosinone-Samp
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori portieri dopo la 28ª giornata: Joronen aumenta il vantaggio sugli insegutori
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori giocatori dopo la 28ª giornata: Busio sale al secondo posto
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la Top11 della 28ª giornata: Dagasso super, la vipera Di Nardo morde due volte
Immagine news Serie B n.6 Spezia, il Picco non è più un fortino: serve un cambio di passo per puntare la salvezza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, attenzione: il turno infrasettimanale non porta bene alle capoliste di Serie C
Immagine news Serie C n.2 Dezi: "La mia carriera? Un sogno. Ad Arezzo ho trovato una famiglia, grazie Cutolo"
Immagine news Serie C n.3 Zauli: “Nel girone B può succedere di tutto. Benevento-Catania è un match point"
Immagine news Serie C n.4 Perugia, tre punti pesanti e +9 sul Pontedera: lunedì lo scontro diretto al Curi
Immagine news Serie C n.5 Corazza fa impazzire l’Ascoli nel derby con la Samb e riapre la corsa nel girone B: gol e highlights
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 30ª giornata: in campo stasera il Girone C. Fari sul big match Benevento-Catania
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Como Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lacrime durante la conferenza stampa dell'Iran, Dirar e Jafari: "Siamo preoccupate"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini: "Esperienza che mi aiuterà in futuro. Scudetto? Non fa paura parlarne"
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiali donne; l'Italia è già proiettate sul match di sabato contro la Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.4 Gran Galà del Calcio Woman Adicosp. Da Bavagnoli a Canzi, ecco l'elenco dei premiati
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Svezia, amicizia oltre la rivalità sportiva: evento all'Ambasciata per assistere alla gara
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Caruso: "Forse ci è mancata un po' di lucidità. Con la Danimarca servono i 3 punti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”