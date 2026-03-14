"Salvezza tranquilla e spensierata", Zauli elogia il Cagliari: "Se batte il Pisa, fatta al 90%"
L'allenatore Lamberto Zauli, ha parlato del Cagliari di Fabio Pisacane nel corso di una intervista a TuttoCagliari.net. I sardi sono attesi da una sfida importante, quella contro il Pisa, che potrebbe far mettere in ghiaccio il discorso salvezza già alla 29 esima giornata.
"Contro il Pisa la priorità sarà sicuramente quella di centrare i tre punti" - ha spiegato Zauli parlando della prospettiva dei rossoblu - ", che per conto mio significherebbero salvezza acquisita almeno all’ottanta-novanta per cento". In caso di successo infatti il Cagliari raggiungerebbe quota 33 punti, un bottino che avvicinerebbe significativamente la squadra all'obiettivo finale.
Una situazione confortante per il Cagliari, tanto che si parla già del futuro. In merito alle possibili mosse da parte del club in estate sul fronte mercato, Zauli spiega: “Intanto vediamo dove arriverà il Cagliari quest’anno. Una volta raggiunta aritmeticamente la permanenza in serie A potrebbe riuscire già a maggio a issarsi a ridosso del centroclassifica. Poi quando la stagione si chiuderà i dirigenti decideranno, a bocce ferme, quali reparti rinforzare con nuovi innesti. Ma senza mai perdere di vista l’obiettivo principale, che è quello di mantenere anche in futuro la categoria: una conquista tutt’altro che scontata in un torneo, come la serie A, sempre imprevedibile e irto di trabocchetti".