Ag. Carriero: "In estate optammo per rimanere al Parma, ma l'Avellino si era già mosso"

Fresco innesto dell'Avellino Giuseppe Carriero, che arriva in Irpinia dal Parma. Come riferisce tuttoavellino.it, alle telecamere di Prima Tivvù, è intervenuto l'agente del centrocampista, Willy Arciello, che ha parlato della trattativa: "E' una trattativa nata già al termine del mercato estivo, quando ci fu uno scambio di battute con Di Somma ma poi non se ne fece nulla e rimanemmo che ci saremmo aggiornati a gennaio. Noi avevamo deciso di rimanere a Parma, in attesa di qualcosa di importante come poteva essere l'Avellino. A gennaio appena l'Avellino è tornato abbiamo scelto subito questo progetto, essendo una società ambiziosa e che vede Giuseppe al centro del proprio progetto. L'augurio è quello di fare bene e raggiungere gli obiettivi prefissati, ovvero raggiungere la Serie B quanto prima. Credo sia stata brava la società dell'Avellino a intravedere un'ottima opportunità di mercato, perché Carriero può fare benissimo altre categorie e quindi per l'Avellino è un ottimo investimento e il contratto triennale dimostra che il club punta molto su di lui ed era quello che il ragazzo cercava, sentirsi in sintonia in un progetto allettante".