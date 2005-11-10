Forlì, doppio arrivo dal Cesena: Coveri a titolo definitivo e Perini in prestito
Dopo le 29 presenze con tre reti all’attivo nella passata stagione per il giovane attaccante Coveri c’è il ritorno al Forlì e questa volta a titolo definitivo. Assieme a lui , sempre dal Cesena, arriva in prestito arriva anche un altro attaccante, coetaneo di Coveri, come Perini. Questo il comunicato del club biancorosso:
"Il Forlì è lieto di annunciare il ritorno in biancorosso di Valentino Coveri, il ragazzo classe 2005 si trasferisce a titolo definitivo dal Cesena.
Dopo l'esperienza vissuta con il Forlì nella scorsa stagione, torna al Tullo Morgagni pronto a dare il proprio contributo al servizio della squadra. Un ritorno che rappresenta un'importante conferma e che testimonia la volontà del club di proseguire insieme un cammino già iniziato.
Bentornato Valentino, ancora insieme".
Questo il comunicato del Cesena:
"Cesena FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Forlì FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valentino Coveri con diritto di recompra.
Il Club bianconero comunica, altresì, di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 alla stessa società Forlì FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Perini.
Ad entrambi il Cesena FC rivolge i migliori auguri per la loro nuova avventura professionale".