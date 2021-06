Albinoleffe, la carica di Giacchetta: "A Catanzaro pieni di entusiasmo e voglia di confermarci"

Si riparte dall'1-1 di Gorgonzola. E oggi la sfida al Catanzaro in terra calabrese, una sfida che vale l'accesso alla semifinale playoff.

In virtù del peggior piazzamento in classifica nella regular season, l'AlbinoLeffe è solo obbligato a vincere, ma per il confronto odierno c'è grande fiducia, come ha detto, ai canali ufficiali del club, il Ds seriano Simone Giacchetta: "Il pareggio ottenuto nel primo tempo di questa partita di 180', che vale la qualificazione alle semifinali, gratifica molto il lavoro svolto fin qui. La gara che ci apprestiamo ad affrontare sarà un altro confronto importante, utile ancora una volta a crescere e migliorarci sempre più".

Prosegue: "Nel precedente turno con il Modena e in questo con il Catanzaro abbiamo visto come in certi impegni il valore superiore degli avversari sia dato più dalla malizia, dall'esperienza e dall'attitudine ad affrontare sfide di questo tipo. A volte, quando pensi che stai diventando padrone della partita e allenti un po' l'attenzione, vieni subito punito da giocate di qualità improvvise. A ogni controllo o passaggio errato parte subito un contropiede micidiale o un'azione pericolosa degli avversari. Sono queste le nuove conoscenze che stiamo apprendendo. Allo stesso modo stiamo dando sempre maggiore forza e validità alle nostre qualità e organizzazione di gioco. Siamo consci di quanto sulla carta quello di oggi sia un match ad altissimo coefficiente di difficoltà e pericolosità e che in pochi all'esterno credono in un nostro passaggio del turno. Però per un gruppo giovanissimo come il nostro, che è cresciuto nelle difficoltà cimentandosi e migliorandosi cammin facendo, i pronostici o il valore dell'avversario non ci danno eccessive preoccupazioni ma ci riempiono ancor di più di entusiasmo e voglia di confermarci".

Conclude poi: "Una realtà come la nostra vive per crescere e migliorarsi di continuo. Siamo arrivati fin qui con un lavoro iniziato anni fa e sviluppato sapientemente in queste ultime due stagioni da mister Zaffaroni. Tanti dei nostri over attuali erano under fino a poco tempo fa e diversi ragazzi dell'ex Berretti sono diventati dei titolari. Detto ciò, la nostra ambizione è quella di uscire dal campo avendo dato tutto quello che abbiamo dentro, perché è proprio alle nostre qualità umane che ci rivolgiamo in partite come queste per poter dare sempre il meglio come squadra".