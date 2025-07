Ufficiale AlbinoLeffe, rinnovo annuale con opzione di rinnovo automatico per Mattia Angeloni

U.C. AlbinoLeffe comunica di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento contrattuale del calciatore Mattia Angeloni sino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo automatico sino al 2027 al verificarsi di determinate condizioni.

Prodotto del settore giovanile seriano con cui si è tolto, tra le altre, la soddisfazione di vincere campionato di Primavera 3 (e il Trofeo "Dante Berretti") nell'annata 2021/22, l'attaccante classe 2005 - il cui ha esordio con la Prima Squadra risale al match AlbinoLeffe - Catanzaro (Coppa Italia di Serie C), disputato a Gorgonzola (MI) del 24 novembre 2021 - può vantare 20 presenze complessive in maglia bluceleste.

“Sono molto contento per la fiducia che la società ha riposto nei miei confronti anche in questa nuova stagione – le prime parole di Mattia Angeloni -. Non vedo l'ora di iniziare: lavorerò duramente per portare avanti la miglior annata possibile, cercando di migliorare sul piano individuale e garantire un contributo significativo alle sorti della squadra”.