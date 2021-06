Albinoleffe, Zaffaroni dopo il k.o. con l'Alessandria: "Ritorno difficile, ma daremo il massimo"

L'Albinoleffe incassa una sconfitta di misura in casa (1-2) e vede complicarsi le proprie ambizioni di raggiungere la finale play-off di Serie C. Al termine dell'incontro con l'Alessandria, il tecnico dei lombardi Marco Zaffaroni ha parlato così ai microfoni del canale ufficiale del club: "Sono soddisfatto della prestazione in considerazione dell'avversario e in rapporto al momento in cui siamo, questa era la nostra settima partita. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, anche nella ripresa è stato così con un calo vistoso, quindi è venuta fuori l'Alessandria. Affrontavamo una squadra di alto livello, più i turni passano e maggiormente si alza il livello. Riguardo ai cartellini con un giallo vai in diffida, adesso recuperiamo Borghini e Manconi e perdiamo Giorgione. Sarà fondamentale recuperare energie fisiche e nervose perché c'è dispendio, ci avviciniamo al ritorno sapendo che è una partita molto difficile, giocheremo al massimo delle nostre possibilità. Oggi si è respirata un'aria diversa, queste sono prove per i ragazzi tutti alla prima partita di questo genere".