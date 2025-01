Ufficiale Alcione, arriva il centrocampista Acella dalla Cremonese. Prestito fino a fine anno

La società Alcione Milano 1952 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Christian Acella.

Centrocampista classe 2002 cresciuto nei settori giovanili di Cagliari e Cremonese - con cui ha esordito in Serie A nel 2023 contro il Napoli, Christian arriva in prestito proprio dai grigiorossi dopo una prima parte di stagione vissuta in Serie C tra le fila del Giugliano Calcio 1928, dove ha collezionato 8 presenze tra campionato e coppa. In passato ha indossato anche le maglie di Giana Erminio e Perugia, per un totale di oltre 50 presenze in Serie C.

Di seguito le prime parole del giocatore: "Sono molto contento di essere qui all'Alcione, non vedo l'ora di iniziare. Forza Orange".

Christian Acella indosserà la maglia numero 44.