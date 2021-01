Alessandria, traballa la panchina di Gregucci: Longo e Gallo le alternative

Dopo la pesante sconfitta interna contro il Como nel recupero in casa Alessandria si ragiona sul futuro di Angelo Gregucci in panchina. Secondo quanto riferito da Sky Sport la società starebbe valutando l'esonero e avrebbe in mente due nomi per rilanciare le proprie ambizioni: Moreno Longo, che dopo l'avventura al Torino potrebbe ripartire dalla Serie C, e Fabio Gallo.