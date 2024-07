Ufficiale Altra cessione in Virtus Verona: Vesentini ceduto alla Feralpisalò

vedi letture

Terza cessione in casa Virtus Verona nelle ultime ore: dopo Gianmarco Begheldo (Cosenza) ed Elian Demirovic (Juve Stabia), il club veneto ha salutato anche Filippo Vesentini. Questa la nota della società:

"La Virtus Verona saluta ufficialmente Filippo Vesentini, che si trasferisce a titolo definitivo alla Feralpisalò.

Vesentini è stato protagonista di una romantica storia di calcio. Filippo è cresciuto in Borgo Venezia e da calciatore nella scuola calcio della Virtus. Dopo aver militato nel settore giovanile del ChievoVerona tre anni fa è tornato al Gavagnin-Nocini per essere allenato da Gigi Fresco, proprio come papà Massimo, già atleta rossoblù in epoca dilettantistica. Professionista dal 2021, anno del debutto in Lega Pro, ha poi superato un fastidioso infortunio fino a ritagliarsi sempre più spazio tra i titolari, arrivando a contare 44 presenze complessive in gare ufficiali.

La Virtus Verona saluta Pippo con un grande abbraccio e un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".