Arezzo, Manzo: "Combattere con gli occhi cattivi e la rabbia dentro: non ci sono più alibi"

Come noto, l'Arezzo - fanalino di coda del Girone B con soli 10 punti all'attivo in 22 gare giocate - è in ritiro a Coverciano fino a sabato, giorno della partenza per il Veneto, dove domenica affronterà la VirtusVecomp Verona.

Come fa sapere la società, ieri, dopo la sessione di allenamento, la dirigenza ha avuto un confronto con squadra e staff. Queste le parole del Dg Guglielmo Manzo: "Date il massimo, combattete con gli occhi cattivi e la rabbia dentro da qui alla fine e noi vi proteggeremo e vi difenderemo come dei figli. Adesso, però, non ci sono più alibi".