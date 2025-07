Ufficiale La Dolomiti Bellunesi e Denis Chiesa si separano: “Gli auguriamo il meglio per il futuro”

Tramite i propri canali ufficiali la Dolomiti Bellunesi ha annunciato la fine del rapporto con Denis Chiesa, perno della squadra nel campionato di Serie D appena vinto: Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale:

La Dolomiti Bellunesi saluta e ringrazia di cuore Denis Chiesa, che non farà parte della rosa per la stagione 2025-2026.

Classe 2001, dopo tre stagioni Chiesa è tornato in provincia ed è subito diventato un perno difensivo, oltre che un riferimento all’interno dello spogliatoio. Indicative, in tal senso, le 39 presenze stagionali fra campionato, Coppa Italia e Poule Scudetto. Come indicativi sono i 3.210 minuti sul rettangolo verde, che lo hanno reso uno dei giocatori maggiormente utilizzati della rosa.

Atleta di grande affidabilità, è stato uno dei protagonisti del percorso che ha portato alla vittoria del campionato di Serie D e alla conseguente promozione in C. In campo ha sempre offerto solidità, equilibrio, spirito di sacrificio. E fuori ha incarnato al meglio i valori di serietà e rispetto.

«A Denis – affermano i vertici societari – va il nostro “grazie” più sincero per l’impegno quotidiano, per la professionalità e l’apporto umano che ha saputo dare all’interno dello spogliatoio e dell’intero ambiente. Gli auguriamo il meglio per il futuro».