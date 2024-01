Ufficiale Arzignano Valchiampo, ecco Matioli per l'attacco: contratto semestrale con opzione

In Gialloceleste arriva l’attaccante Andrea Mattioli, nuovo acquisto della rosa 23/24 di Mister Bianchini. Classe 2001, la punta originaria di Parma sveste la maglia dell’Ancona (Serie C – Girone B) dove ha militato dalla stagione 22/23 per indossare il numero 72 del Grifo. Arriva ad Arzignano a titolo definitivo fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo.

Dopo il fallimento del Parma, cresce nel settore giovanile del Sassuolo. Successivamente indossa i colori di Pontedera, dove fa il suo esordio tra i Professionisti, e Ancona per un anno e mezzo. Sono 69 finora le presenze totali in Serie C, 4 le reti messe a segno.

Continuerà a vestire il suo 72.

Le prime parole di Andrea Mattioli in maglia FC Arzignano Valchiampo.

«Sono molto contento di essere qui. Sono fiducioso di poter dare il mio contributo e di poter fare bene in questa piazza. Darò tutto per l’Arzignano, per il Mister, per la squadra, per tutti. Sono partito da Parma. Dopo il fallimento sono passato al Sassuolo dove ho percorso tutta la trafila delle giovanili nazionali fino alla Primavera. Successivamente, Pontedera e Ancona in Serie C. Ho scelto il 72 perché è l’anno di nascita di mia mamma e perché la somma di 7 e 2 fa 9, numero che mi è sempre piaciuto ma dove sono stato era sempre occupato. Sono un ragazzo umile e positivo. Mi metto sempre a disposizione dei miei compagni, del Mister e della squadra. Spero di portare positività… e speriamo dei gol".