ufficiale Ancona, prelevato Mattioli dal Sassuolo. L'attaccante arriva a titolo definitivo

vedi letture

LA U.S. Ancona comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sassuolo per il calciatore Andrea Mattioli. Nato a Parma, classe 2001, attaccante. La punta, vanta trascorsi importanti nelle giovanili neroverdi con numerose convocazioni in Nazionale Under 15 e Under 18. Lo scorso anno ha militato nel Pontedera (32 presenze, 1 gol). Mattioli arriva in biancorosso a titolo definitivo.