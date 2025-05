Ufficiale Arzignano, Mattioli firma il rinnovo: contratto fino al 2027 per l'attaccante

Rinnovo di contratto per Andrea Mattioli. L'attaccante ha firmato infatti un contratto con l'Arzignano Valchiampo fino al 2027. Questo il comunicato ufficiale della società:

"Andrea Mattioli rinnova con l’FC Arzignano Valchiampo fino al 30 giugno 2027. Classe 2001, l’attaccante originario di Parma è arrivato in Gialloceleste a gennaio 2024. Dopo il fallimento del Parma, cresce nel settore giovanile del Sassuolo. Successivamente indossa i colori di Pontedera, dove fa il suo esordio tra i Professionisti, e Ancona (Serie C – Girone B) per un anno e mezzo. Con la maglia numero 72 ha raggiunto finora 52 presenze tra Campionato e Playoff di Serie C NOW, firmando in totale 11 reti e 2 assist. Di queste, sono 9 quelle siglate nella stagione 2024/2025 che lo portano a diventare così il miglior realizzatore in Campionato nella storia dell’Arzignano Valchiampo tra i Pro".