Ascoli, 90' per la Serie B. Tomei: "Dobbiamo isolarci da tutto. Otteniamo il massimo, poi..."

Il tecnico dell'Ascoli, Francesco Tomei, a quarantott’ore dalla sfida di campionato col Campobasso, ha parlato in conferenza stampa di come la squadra si sta preparando a un match che non ammette risultati diversi dalla vittoria:

“Sicuramente c’è orgoglio, ma non certo appagamento, dobbiamo essere lucidi e capaci di concentrarci su questa partita cercando di ottenere il massimo, poi vedremo cosa succederà. Ci attende una sfida durissima, contro un’ottima squadra, che ha fatto benissimo nel girone di ritorno. Dobbiamo isolarci da tutto e pensare solo al Campobasso, una squadra organizzata, forte, che ha la serenità di poter giocare a mente libera”.

Nella settimana più importante della stagione scorre tutto liscio al Picchio Village: “I ragazzi li ho visti come nelle altre settimane, sappiamo che ci stiamo giocando tanto, ma qui al Picchio c’è il solito gruppo animato da ironia, scorre tutto normalmente. Se lavoriamo bene siamo competitivi, mi auguro che i ragazzi siano sereni il più possibile e facciano la partita che sono abituati a fare”.

Su Milanese e Gori queste le considerazioni del Mister: “Tommaso è un giocatore che in questo momento si evidenzia perché va spesso in gol, ma è sempre stato molto positivo e determinante, gli rivolgo i miei complimenti, è un ragazzo eccezionale, si allena sempre a mille, è sempre col sorriso, è uno che dà l’esempio. Dopo aver segnato ha sempre lo stesso atteggiamento, a prescindere se gioca o meno e questo è sintomatico di grande maturità. Gabriele deve fare un piccolo step, agli attaccanti capita in alcuni periodi di non fare gol, ma farsene una frustrazione aumenta lo stress e può intaccare la prestazione. Deve stare sereno, è un giocatore importante per la squadra, ha segnato tanto. Quando sei sereno e dai il massimo le cose arrivano da sé”.

Il tecnico ha solo parole di elogio per chi ha sempre fatto sentire il proprio supporto su ogni campo: “Abbiamo ricevuto dai tifosi più di quanto abbiamo dato, la città ha mostrato a questo gruppo un amore grande, i ragazzi lo avvertono, si è creato un bel connubio, c’è una forte empatia. Se avessero messo a disposizione 8000 biglietti sarebbero stati venduti tutti, mi auguro di dare ai nostri tifosi una soddisfazione”.

L’ago della bilancia per il primato nel girone B è il gol in più vantato dall’Arezzo negli scontri diretti col Picchio: “Nell’arco della stagione a ogni squadra capita di vincere partite senza aver offerto una prestazione ottimale così come capita di perdere al termine di una bella prestazione. Il calcio non è come il tennis o il basket, il calcio è anche episodico sotto certi punti di vista. Posso essere rammaricato per alcune prestazioni in cui non abbiamo raccolto, ma ce ne sono altre in cui abbiamo raccolto senza aver fatto prestazioni eccellenti. Certo, un gol può cambiare una stagione, ma è fisiologico”.