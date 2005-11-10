Ufficiale Ospitaletto, c'è il rinnovo anche per Possenti: il terzino sinistro ha firmato fino al '28

"L'Ospitaletto Franciacorta conferma il difensore Marcello Possenti sino al 30 giugno 2028. Il classe 1992 è approdato alla corte di mister Quaresmini nella scorsa estate e nell'ultima stagione in Serie C (2025-2026) è stato protagonista in 28 partite (26 in campionato e 2 in Coppa Italia).

Si tratta di uno dei giocatori con il maggior numero di presenze nella storia del Girone A di Serie C. Con 328 partite e 26.777 minuti giocati (e 11 gol a referto), è all'ottavo posto per presenze della classifica all time del girone. Tale longevità tra i professionisti gli ha consentito di raggiungere un importante riconoscimento della Lega Pro: è entrato nel ristretto club dei 300 (ossia dei giocatori che hanno accumulato più di 300 presenze in C) ed è un Ambasciatore della Lega Pro". Con questa nota il club lombardo ha annunciato un altro rinnovo di contratto dopo quello del capitano Panatti firmato ieri.

Queste le parole del Direttore Sportivo Paolo Musso: «Siamo davvero felici che, dopo averci conosciuto, Marcello abbia deciso di sposare il nostro progetto. È una persona splendida porta tanta educazione e tanta esperienza».

Felicità ed entusiasmo anche nelle parole di Possenti per il proseguimento della sua avventura in orange: «Sono molto contento per la formalizzazione del contratto. Questo rinnovo corona un percorso avviato la scorsa stagione. All'Ospitaletto Franciacorta ho trovato non soltanto un club serio ma una seconda famiglia grazie all'ambiente e a tutte le persone che ci lavorano. Un secondo motivo di soddisfazione è il percorso che ha portato al rinnovo. Ringrazio il Direttore Sportivo, lo staff tecnico che durante il campionato avevano già espresso valutazioni positive sulla mia persona e sulle mie prestazioni. Ora ho l'opportunità di contribuire a dare seguito a quanto ottenuto l'anno scorso: è motivo d'orgoglio mettermi al lavoro per offrire il mio contributo al raggiungimento dell'obiettivo. Sarà una stagione difficile con insidie, magari diverse dallo scorso anno, ma altrettanto stimolanti».﻿